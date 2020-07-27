Кастинг второго сезона реалити-шоу юных талантов “Кто ты?!” уже начался!

21 июля 2020 года стартовал кастинг второго сезона реалити-шоу “Кто ты?”. Первый в мире детский реалити-проект, созданный доказать, сегодня то время, когда дети задают тренды и становятся успешнее взрослых. На глазах у зрителей происходит не только формирование юных артистов, но и становление личности каждого. Будущее, которое создается сегодня.

Кастинг пройдет в три этапа:

● онлайн кастинг, 21 июля 2020 г. – 10 августа 2020 г

● 2-ой отборочный тур, онлайн–отбор 30 участников из 1000 человек

● отбор 12 участников из 30 победителей второго этапа кастинга

Качественно новый формат шоу в виде реалити дает возможность увидеть, как раскрывается творческий потенциал, какие используются инструменты для создания популярного артиста. Съемки начнутся 20 августа на вилле в Сочи и продлятся до 20 сентября.

Двенадцать 30-минутных серий транслируют жизнь участников на вилле в течение одного месяца. В ходе эфира ребята соревнуются в творческих заданиях (вокал, хореография, блогерство), проходят испытания на выносливость, лидерство, борьбу со страхами, социальную адаптацию. При этом ребята лишены гаджетов и связи с внешним миром для полного погружения в проект.

Каждый участник запишет собственный трек, который получит мощное продвижение на всех цифровых площадках. О создании современного музыкального подросткового и молодежного контента заботится команда из наставника, хореографов, режиссеров и сценаристов. Среди наставников звезды шоу-бизнеса и топовые ТикТокеры.

Пройдя нелегкие испытания, победитель получит приз в 1 000 000 рублей, а участник, занявший второе место – контракт на запись альбома с лейблом. Реалити-шоу распространяется в ВКонтакте, Youtube, Instagram, ТикТок.

Партнер проекта: Первое музыкальное издательство.

Эта музыкальная битва объединит 12 талантливых подростков 13-17 лет из разных городов России, продюсирование которых состоится под руководством Татьяны Тур.

О Татьяне Тур:

Продюсер, основатель федеральной сети творческих школ-студий Sound Media Kids. Автор и продюсер первого в мире детского музыкального онлайн реалити-шоу «Кто ты?». Автор книги «Маленькими шагами к большой цели». Основатель Продюсерского центра “Sound Media" - продюсирование и менеджмент артистов: Полина Гагарина, Наталья Подольская, Юлия Барановская, Рита Дакота, Sam Pikar.

Основатель детских фестивалей «Медиалити» в 2016, 2017, 2018 гг. Продюсер культурных мероприятий, спикер, модератор Форумов Совета Федерации РФ.

Справка в цифрах о первом сезоне:

Было получено свыше 10 000 заявок на участие. Более 1 миллиона просмотров финала реалити-шоу “Кто ты?” в VK за сутки. Совокупный охват аудитории в рамках рекламной кампании проекта – свыше 50 млн. человек. 50 тысяч активных зрителей, участвовавших в финальном голосовании. Свыше 1 миллиона просмотров каждой серии.