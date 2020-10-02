Катрин Денев создала капсульную коллекцию для A.P.C.

Актриса придумала несколько нарядов в духе героини фильма Луиса Бунюэля «Дневная красавица», в котором в 1967 году сыграла главную роль.

Результатом сотрудничества французской актрисы Катрин Денев и бренда A.P.C. стала капсульная коллекция, которую составил лаконичный костюм, жакет и юбка, блуза, футболка, шелковый шарф и несколько аксессуаров. Узоры для некоторых моделей создал художник и дизайнер Матиас Августиньяк.