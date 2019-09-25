Вход
ADV



Интересно
Balmain (102)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Кайли Дженнер и Balmain объявили о бьюти-коллаборации

  • 103
  • 0
  • 25 Сентября 201914:38
Сюжеты: Balmain

Самая юная миллиардерша и основательница марки Kylie Cosmetics будет работать над стилем моделей на предстоящем шоу марки.

Бизнесвумен Кайли Дженнер рассказала в своем Instagram о бьюти-коллаборации с парижским домом моды. На показе Balmain, который состоится в Париже 27 сентября, марка Kylie Cosmetics будет отвечать за внешний вид манекенщиц. Сразу после презентации косметика эксклюзивно появится в онлайн-магазине бренда Дженнер.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru