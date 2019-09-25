Кайли Дженнер и Balmain объявили о бьюти-коллаборации

Самая юная миллиардерша и основательница марки Kylie Cosmetics будет работать над стилем моделей на предстоящем шоу марки.

Бизнесвумен Кайли Дженнер рассказала в своем Instagram о бьюти-коллаборации с парижским домом моды. На показе Balmain, который состоится в Париже 27 сентября, марка Kylie Cosmetics будет отвечать за внешний вид манекенщиц. Сразу после презентации косметика эксклюзивно появится в онлайн-магазине бренда Дженнер.