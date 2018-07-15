Кайли Дженнер на обложке Forbes

Модель, дизайнера и основательницу бренда Kylie Cosmetics признали самым юным миллиардером.

Свежий номер журнала Forbes вышел с очень необычной обложкой. Ее главной героиней стала модель, дизайнер и основательница косметической марки Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Журнал назвал Кайли Self Made Woman и отметил ее состояние в 900 млн долларов, которое она заработала к 21 году.