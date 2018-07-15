Вход
ADV
Интересно
Forbes (11)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Кайли Дженнер на обложке Forbes

  • 138
  • 0
  • 15 Июля 201813:11
Сюжеты: Forbes

Модель, дизайнера и основательницу бренда Kylie Cosmetics признали самым юным миллиардером.

Свежий номер журнала Forbes вышел с очень необычной обложкой. Ее главной героиней стала модель, дизайнер и основательница косметической марки Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Журнал назвал Кайли Self Made Woman и отметил ее состояние в 900 млн долларов, которое она заработала к 21 году.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru