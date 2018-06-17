Кайли Дженнер названа самым популярным дизайнером

Знаменитость обошла по популярности таких гигантов, как Louis Vuitton и Tommy Hilfiger.

Недавнее исследование агентства SEMrush впечатляет результатами. Эксперты оценивали количество поисковых запросов в сети и пришли к выводу, что самым популярным дизайнером на данный момент является Кайли Дженнер. Отдельно подчеркивается, что анализировались запросы пользователей по всему миру, среди которых 9,14 млн было за Кайли.

На втором мете оказался французский фэшн-гигант Louis Vuitton с 6,12 млн запросов. Далее в списке по порядку расположились марки Tommy Hilfiger, Ralph Lauren и Calvin Klein.