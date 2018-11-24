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Артем Кузелев

Кайли Дженнер признана главным инфлюенсером года

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  • 24 Ноября 201812:12

Лидером очередного исследования ресурса Lyst стала самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер.

В ежегодном отчете сайта Lyst об индустрии моды есть рейтинг инфлюенсеров, оказавших особое влияние на индустрию в этом году. Лидером списка на этот раз стала Кайли Дженнер, на что особенно повлиял тот факт, что сразу после 21-го дня рождения звезды поиск по запросу «розовые платья» возрос на 107% за два дня.

На втором месте рейтинга расположилась сестра Кайли – Ким Кардашьян, получившая в этом году премию CFDA Influencer Award. Строчки за сестрами заняли Меган Маркл, Карди Би и Бейонсе.

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