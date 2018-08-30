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Артем Кузелев

Кайли Дженнер стала лицом adidas Originals

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  • 30 Августа 201816:53
Сюжеты: Adidas

Спортивный бренд пригласил молодую бизнесвумен представить обновленную модель кроссовок Falcon Dorf.

Марка adidas Originals выпустила обновленную версию знаменитой модели кроссовок и пригласила Кайли Дженнер стать лицом новой рекламной кампании. Выбор руководства бренда легко объясним: Falcon Dorf были выпущены в 1997 году, тогда же, когда родилась Кайли. Сегодня девушка на пике популярности и может привлечь к новинке больше внимания, чем кто-то из моделей или спортсменов. В сентябре можно будет увидеть масштабную рекламную кампанию целиком.

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