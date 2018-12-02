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Артем Кузелев

Кайли Дженнер вновь стала самой богатой

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  • 02 Декабря 201820:27

Американская редакция Forbes опубликовала свой рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет.

В ежегодном списке самой богатой молодежи мира лидирующее место заняла Кайли Дженнер. Издание Forbes уже называло бизнесвумен самой молодой кандидаткой в миллиардеры, а теперь отмечает, что с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го девушка заработала. Причем этот доход Кайли принесла лишь принадлежащая ей линия косметики Kylie Cosmetics.

Вторым в рейтинге стал британский музыкант Эд Ширан (110 млн долларов), третьим – бразильский футболист Неймар (90 млн долларов). Также в первую десятку попали Тейлор Свифт, The Weeknd, Дрю Таггарт, Джеймс Харден, Сауль Альварес, Дерек Карр и Джордан Спит.

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