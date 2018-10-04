Кайя Гербер названа лицом Yves Saint Laurent Beaute

С начала будущего года юная модель будет представлять косметическую линию парижского дома моды.

Совсем юная, но уже довольно популярная в индустрии модель Кайя Гербер названа новым амбассадором линии Yves Saint Laurent Beaute. В январе 2019 года в сети и печати появится очередная рекламная кампания коллекции, в которой Гербер представит губную помаду, тональные средства и тушь для ресниц от парижского дома моды. За создание кампании будет отвечать знаменитый фотограф Дэвид Симс.

О новом большом контракте Кайя рассказала: «Быть лицом Yves Saint Laurent Beaute — это знаменательный этап, который будет наполнен радостью, яркими красками и образами. Мне близка эстетика марки, ее бунтарский, но при этом роскошный стиль, создающий моду!»