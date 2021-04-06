Кайя Гербер примет участие в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Режиссер и продюсер Райан Мерфи сообщил, что 19-летняя модель сыграет одну из ролей в десятом сезоне популярного сериала.

«Очень рад сообщить, что Кайя Гербер присоединилась к семье «Американской истории ужасов», – написал Мерфи в посте на своей странице в Instagram. Кроме того, создатель одного из самых популярных шоу рассказал, что в числе новых участников съемочной группы Маколей Калкин. По поводу участия актера в десятом сезоне сериала продюсер отметил: «Я очень рад, что он будет в моем мире. Я бы многое с ним сделал, если он захочет поработать. Он очень интересный, и у него есть душа. В нем есть и свет, и тьма, что меня особенно привлекает».