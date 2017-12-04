Кайя Гербер в рекламе Penshoppe. Зима, 2017

Филиппинский бренд молодежной одежды продолжает привлекать для продвижения самых перспективных молодых моделей.
На этот раз лицом рекламной кампании Penshoppe Generation стала 16-летняя восходящая звезда моды Кайя Гербер. Девушка, начавшая свою модельную карьеру пару сезонов назад, уже успела поработать на подиуме для таких марок, как Alexander Wang, Calvin Klein, Coach, Marc Jacobs, Fenty x Puma и других. Новый контракт принес юной Гербер съемку в зимней рекламе филиппинского бренда Penshoppe.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.