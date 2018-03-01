Кайя Гербер в рекламной кампании Chanel

Юная манекенщица, стремительно завоевывающая любовь всего мира, стала лицом новой коллекции сумок парижского дома.

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Кайя Гербер предстала в новом качестве – стала лицом новой рекламной кампании Chanel. Это первое сотрудничество модели и парижского дома, результат которого тут же разлетелся по сети. Карл Лагерфельд снимал 16-летнюю Кайю в интерьерах квартиры Коко Шанель на Рю Камбон, 31 в Париже. Перед объективом дизайнера модель предстала с сумками 2.55 и Gabrielle.