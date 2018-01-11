Кайя и Пресли Гербер в рекламе Calvin Klein. Весна-лето, 2018

Дети супермодели Синди Кроуфорд присоединились к звездной серии «Наша семья».

1 / 3 Calvin Klein. Весна-лето, 2018





Американский модный бренд продолжает свою масштабную звездную кампанию. На этот раз к знаменитостям рекламной серии «Наша семья» присоединились юные Кайя и Пресли Гербер. Дети супермодели Синди Кроуфорд и восходящие звезды модной индустрии стали героями новых снимков, за создание которых отвечал старый друг Рафа Симонса Вилли Вандерперре. До молодых манекенщиков в кампании уже засветились Соланж Ноулз, Келела, Дев Хайнс и Эйсап Роки.