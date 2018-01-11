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Артем Кузелев

Кайя и Пресли Гербер в рекламе Calvin Klein. Весна-лето, 2018

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  • 11 Января 201811:33
Сюжеты: Calvin Klein, Весна-лето 2018, Рекламные кампании

Дети супермодели Синди Кроуфорд присоединились к звездной серии «Наша семья».

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  • Calvin Klein. Весна-лето, 2018

Американский модный бренд продолжает свою масштабную звездную кампанию. На этот раз к знаменитостям рекламной серии «Наша семья» присоединились юные Кайя и Пресли Гербер. Дети супермодели Синди Кроуфорд и восходящие звезды модной индустрии стали героями новых снимков, за создание которых отвечал старый друг Рафа Симонса Вилли Вандерперре. До молодых манекенщиков в кампании уже засветились Соланж Ноулз, Келела, Дев Хайнс и Эйсап Роки.

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