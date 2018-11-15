Каждая капсула – новая история! ENDEA - промышленный бренд с явно дизайнерской концепцией

Дизайн - это не только форма объекта, но и его содержание. Соответственно, дизайнер создает не только предмет одежды, но и придает ему особенные черты.

Группа компаний ENDEA успешно работает на модном рынке уже более 15 лет, выпуская широкий ассортимент красивой и понятной российскому потребителю одежды – универсальную базу из идеальных платьев, брючных костюмов, блуз, юбок и прочих элементов гардероба, необходимых современной женщине. Мода сегодня в понимании компании – это не просто набор вещей, это язык сочетаний общих тенденций на конкретном человеке.

Компания ENDEA выпускает на модный рынок носибельные, элегантные, коммерческие коллекции. Базовые, где потребитель может найти классические идеальные инструменты для создания повседневного образа – ENDEA, и капсульные – SOLO by Endea, отличающиеся трендовыми дизайнерскими решениями сезона, тканями и фактурами и, конечно же, эксклюзивными принтами, которые разрабатываются и производятся для каждой коллекции SOLO by Endea.

Дизайнеры марки при выпуске каждой новой коллекции работают с разными фактурами, прорабатывают крой, уделяют особое внимание фурнитуре и работе с цветами – ведь именно цвет и трендовое сочетание выделяют продукцию. Часто в капсулах SOLO by Endea носителем истории, настроения становится текстильный дизайн, как средство выражения информации. Торговая марка ENDEA работает с одним из трендсеттеров выставки Premiere Vision, ведущим игроком на рынке текстильного дизайна, компанией SOLSTUDIO. Самые современные и яркие принты из студии текстильного дизайна оказываются на изделиях, которые компания выпускает лимитированным тиражом.

Рисунки, которые приобретаются у группы текстильных компаний Solstudio, наносятся только на ткани ТМ ENDEA – ведь визитная карточка дизайнерских капсульных коллекций – свои эксклюзивные идеи и принты, которых вы не встретите у другого бренда. В каждый принт, как и в каждое изделие из принтованной ткани, создатели вкладывают весь спектр новых настроений, прогнозов, окружающего нас информационного поля. Именно поэтому капсулы SOLO by Endea имеют собственную историю, дух, ритм и жизнеощущение.

Эстетика марки ENDEA больше про городской «стиль», а не про скоротечную «моду». Героиня коллекции, показывая знание трендов, тем не менее не гонится за модой, а демонстрирует свой хороший вкус и статус своим внешним видом.

фото Игорь Стражин

показ коллекции SS 19 ТМ ENDEA на Неделе Моды в Москве 25 октября 2018