Кеану Ривз – новое лицо Saint Laurent

Американский актер стал главным героем осенне-зимней рекламной кампании дома.
Парижский дом моды пригласил культового актера стать звездой новой рекламной кампании мужской линии. Во время съемок Кеану Ривз примерил два образа из осенне-зимней коллекции этого года, но в разных стилистиках: рок и нео-классика.
За создание монохромной фотосессии отвечал постоянный фотограф Saint Laurent Дэвид Симс.
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