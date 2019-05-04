Вход
ADV
Интересно
Yves Saint Laurent (236)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Кеану Ривз – новое лицо Saint Laurent

  • 118
  • 0
  • 04 Мая 201912:02
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Рекламные кампании

Американский актер стал главным героем осенне-зимней рекламной кампании дома.

Парижский дом моды пригласил культового актера стать звездой новой рекламной кампании мужской линии. Во время съемок Кеану Ривз примерил два образа из осенне-зимней коллекции этого года, но в разных стилистиках: рок и нео-классика.

За создание монохромной фотосессии отвечал постоянный фотограф Saint Laurent Дэвид Симс.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru