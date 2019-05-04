Кеану Ривз – новое лицо Saint Laurent

Американский актер стал главным героем осенне-зимней рекламной кампании дома.

Парижский дом моды пригласил культового актера стать звездой новой рекламной кампании мужской линии. Во время съемок Кеану Ривз примерил два образа из осенне-зимней коллекции этого года, но в разных стилистиках: рок и нео-классика.

За создание монохромной фотосессии отвечал постоянный фотограф Saint Laurent Дэвид Симс.