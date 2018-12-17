Кендалл Дженнер – самая высокооплачиваемая модель

Второй год подряд американская супермодель бьет рекорды по размерам гонораров.

Журнал Forbes опубликовал новый список самых высокооплачиваемых моделей 2018 года. Как и в прошлый раз, возглавила список Кендалл Дженнер, которая заработала за последние 12 месяцев 22,5 млн долларов. На втором месте оказалась американская супермодель Карли Клосс с общим гонораром 13 млн долларов. Следом расположились Крисси Тейген и Рози Хантингтон-Уайтли 11,5 млн долларов у каждой. Жизель Бюндхен, которая была абсолютным лидером рейтинга с 2001 по 2016 годы, на этот раз на четвертом месте с 10 млн долларов. Строчку с ней разделила Кара Делевинь.