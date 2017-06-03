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Артем Кузелев

Кендалл Дженнер стала новым лицом adidas Originals

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  • 03 Июня 201710:47
Сюжеты: Adidas, Кендалл Дженнер (Kendall Jenner)

Спортивный бренд пригласил 21-летнюю супермодель стать своим новым амбассадором.

Спортивные марки продолжают активно сотрудничать с самыми молодыми и успешными моделями. Джиджи Хадид работает с Reebok, ее сестра Белла заключила контракт с Nike, Кара Делевинь представляет бренд Puma, а компания adidas Originals объявила новым амбассадром Кендалл Дженнер. Что именно предусматривает контракт, пока что не раскрывается, однако в любом случае в скором времени стоит ожидать рекламную кампанию с участием супермодели.

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