Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой моделью

Эксперты журнала Forbes назвали Кендалл Дженнер самой высокооплачиваемой моделью 2017 года.

Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых моделей. Эксперты оценивали заработок манекенщиц за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года. Общая сумма, которую удалось заработать за этот период десяти самым высокооплачиваемым моделям мира, составляет почти 110 млн долларов. Конкретнее цифры выглядят так: