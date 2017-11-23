Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой моделью

Эксперты журнала Forbes назвали Кендалл Дженнер самой высокооплачиваемой моделью 2017 года.
Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых моделей. Эксперты оценивали заработок манекенщиц за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года. Общая сумма, которую удалось заработать за этот период десяти самым высокооплачиваемым моделям мира, составляет почти 110 млн долларов. Конкретнее цифры выглядят так:
- 22-летней американке Кендалл Дженнер удалось обойти Жизель Бюндхен и заработать за рассматриваемый год 22 млн долларов;
- 37-летняя Жизель Бюндхен смогла заработать 17,5 млн долларов, но впервые за 15 лет упустила пальму первенства;
- 31-летняя американка Крисси Тейген заработала 13,5 млн долларов;
- общий гонорар 36-летней бразильской супермодели Адрианы Лима составил 10,5 млн долларов;
- пятое место поделили американка Джиджи Хадид и британка Роузи Хантингтон-Уайтли, заработавшие по 9,5 млн долларов;
- супермодели Карли Клосс удалось заработать 9 млн долларов;
- китаянка Лю Вэнь расположилась на восьмом месте с 6,5 млн долларов;
- на девятом месте – Белла Хадид и ее 6 млн долларов;
- плюс-сайз модели Эшли Грэм удалось заработать за год 5 млн долларов.
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