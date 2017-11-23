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Артем Кузелев

Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой моделью

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  • 23 Ноября 201713:52
Сюжеты: Кендалл Дженнер (Kendall Jenner)

Эксперты журнала Forbes назвали Кендалл Дженнер самой высокооплачиваемой моделью 2017 года.

Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых моделей. Эксперты оценивали заработок манекенщиц за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года. Общая сумма, которую удалось заработать за этот период десяти самым высокооплачиваемым моделям мира, составляет почти 110 млн долларов. Конкретнее цифры выглядят так:

  1. 22-летней американке Кендалл Дженнер удалось обойти Жизель Бюндхен и заработать за рассматриваемый год 22 млн долларов;
  2. 37-летняя Жизель Бюндхен смогла заработать 17,5 млн долларов, но впервые за 15 лет упустила пальму первенства;
  3. 31-летняя американка Крисси Тейген заработала 13,5 млн долларов;
  4. общий гонорар 36-летней бразильской супермодели Адрианы Лима составил 10,5 млн долларов;
  5. пятое место поделили американка Джиджи Хадид и британка Роузи Хантингтон-Уайтли, заработавшие по 9,5 млн долларов;
  6. супермодели Карли Клосс удалось заработать 9 млн долларов;
  7. китаянка Лю Вэнь расположилась на восьмом месте с 6,5 млн долларов;
  8. на девятом месте – Белла Хадид и ее 6 млн долларов;
  9. плюс-сайз модели Эшли Грэм удалось заработать за год 5 млн долларов.
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