Кендалл Дженнер в кампании H&M x Giambattista Valli

Уже через месяц шведская марка и итальянский дизайнер представят совместную коллекцию полностью.

Коллаборация года H&M x Giambattista Valli поделилась первым снимком из рекламной кампании совместной коллекции. Старт продаж намечен на 7 ноября, а значит, самое время интриговать поклонников промо. Первый снимок кампейна оказался очень ярким: Кендалл Дженнер в ярко-алом платье позирует на фоне сочно-зеленой растительности. Вопрос о том, появятся ли в полной фотосессии Кьяра Ферраньи и Бьянка Брандолини, пока что открыт.