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Артем Кузелев

Кендалл Дженнер в кампании H&M x Giambattista Valli

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  • 07 Октября 201910:31
Сюжеты: H&M, Giambattista Valli, Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), Рекламные кампании

Уже через месяц шведская марка и итальянский дизайнер представят совместную коллекцию полностью.

Коллаборация года H&M x Giambattista Valli поделилась первым снимком из рекламной кампании совместной коллекции. Старт продаж намечен на 7 ноября, а значит, самое время интриговать поклонников промо. Первый снимок кампейна оказался очень ярким: Кендалл Дженнер в ярко-алом платье позирует на фоне сочно-зеленой растительности. Вопрос о том, появятся ли в полной фотосессии Кьяра Ферраньи и Бьянка Брандолини, пока что открыт.

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