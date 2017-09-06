Кендалл Дженнер в рекламе La Perla. Осень-зима, 2017

Популярная американская модель стала лицом новой коллекции итальянской марки роскошного белья и купальников.
Кендалл Дженнер, еще в прошлом году вошедшая в пул моделей Victotia’s Secret, появилась в новой рекламной кампании еще одного бренда роскошного белья. На этот раз американская топ-модель стала лицом и телом новой коллекции итальянской марки La Perla. Съемки кампейна проходили на фоне классических цветущих садов.
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