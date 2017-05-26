Кендалл Дженнер в рекламе La Perla. Pre-Fall, 2017

Одна из самых популярных американских моделей названа лицом межсезонной коллекции марки роскошного белья.
На днях люксовый бренд опубликовал снимки из своей новой рекламной кампании. Как оказалось, представлять межсезонную коллекцию в этом году будет Кендалл Дженнер. Девушка предстала в соблазнительных комплектах белья, купальниках и коктейльных платьях на фоне цветочных декораций. Снимали Кендалл прани из фотодуэта Mert & Marcus.
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