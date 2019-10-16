Кендалл Дженнер заработала в Instagram больше 14 млн евро

Издание La Gazzetta dello Sport подсчитало доходы знаменитостей, публикующих рекламные посты в «Инстаграме».

Лидерами списка звезд, больше всех зарабатывающих на рекламе в Instagram, стали футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также супермодель Кайли Дженнер. За прошлый год рекламные посты в сети принесли Роналду 44,1 млн евро. В 2018-м более 186 млн фолловеров футболиста увидели 49 спонсорских постов по средней цене за каждый – 900 000 евро.

Лайонель Месси получил от размещения рекламы в Instagram 21,2 миллиона евро. У него 36 коммерческих публикаций по цене 590 000 евро за каждую. Количество подписчиков – около 133 млн.

Среди моделей лидершей оказалась Кендалл Дженнер. На рекламе в «Инстаграме» она заработала 14,4 млн евро. У девушки порядка 117 млн фолловеров.