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Артем Кузелев

Кендалл Дженнер заработала в Instagram больше 14 млн евро

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  • 16 Октября 201923:47
Сюжеты: Кендалл Дженнер (Kendall Jenner)

Издание La Gazzetta dello Sport подсчитало доходы знаменитостей, публикующих рекламные посты в «Инстаграме».

Лидерами списка звезд, больше всех зарабатывающих на рекламе в Instagram, стали футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также супермодель Кайли Дженнер. За прошлый год рекламные посты в сети принесли Роналду 44,1 млн евро. В 2018-м более 186 млн фолловеров футболиста увидели 49 спонсорских постов по средней цене за каждый – 900 000 евро.

Лайонель Месси получил от размещения рекламы в Instagram 21,2 миллиона евро. У него 36 коммерческих публикаций по цене 590 000 евро за каждую. Количество подписчиков – около 133 млн.

Среди моделей лидершей оказалась Кендалл Дженнер. На рекламе в «Инстаграме» она заработала 14,4 млн евро. У девушки порядка 117 млн фолловеров.

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