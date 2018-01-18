Кэндис Свейнпол назвали самой влиятельной в Instagram

Южноафриканская звезда подиума стала самой влиятельной и высокооплачиваемой моделью в популярной соцсети.

Интернет-аналитики продолжают оценивать успехи знаменитостей, которых они добились на просторах сети. На днях стало известно, что южноафриканская топ-модель Кэндис Свейнпол обошла по популярности Роузи Хантингтон-Уайтли и Диту фон Тиз и стала самой влиятельной и высокооплачиваемой в Instagram. Эксперты выяснили, что каждая публикация на страничке Кэндис стоит 50 000 фунтов стерлингов. Сейчас модель беременна вторым ребенком, но, как отмечают ее поклонники, с такими гонорарами она может позволить себе и вовсе не выходить из декрета.