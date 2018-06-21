Вход
ADV
Интересно
Victoria’s Secret (155)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Кэндис Свейнпол родила второго ребенка

  • 164
  • 0
  • 21 Июня 201815:23
Сюжеты: Victoria’s Secret

На днях 29-летняя супермодель и ангел Victoria’s Secret похвасталась в своем Instagram, что стал мамой во второй раз.

Пару дней назад Кэндис Свейнпол опубликовала в сервисе «Инстаграм» фотографию маленькой ручки своего новорожденного сына. Супермодель сообщает, что роды прошли без осложнений, а с ней и ребенком все в порядке. Подписчики Свейнпол уже давно привыкли, что девушка держит их в курсе событий, и откликнулись поздравлениями.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru