Кэндис Свейнпол родила второго ребенка

На днях 29-летняя супермодель и ангел Victoria’s Secret похвасталась в своем Instagram, что стал мамой во второй раз.

Пару дней назад Кэндис Свейнпол опубликовала в сервисе «Инстаграм» фотографию маленькой ручки своего новорожденного сына. Супермодель сообщает, что роды прошли без осложнений, а с ней и ребенком все в порядке. Подписчики Свейнпол уже давно привыкли, что девушка держит их в курсе событий, и откликнулись поздравлениями.