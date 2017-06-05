Кэндис Свейнпол вернулась из декретного отпуска

Марка Victoria’s Secret официально объявила о возобновлении сотрудничества с южноафриканской супермоделью.

Родив сына, Кэндис Свейнпол быстро пришла в форму и готова снова вернуться в строй ангелов Victoria’s Secret. Южноафриканская супермодель уже успела появиться в этом сезоне на торжественном вечере Met Gala в Нью-Йорке, а также вместе с сыном приняла участие в кампании Mama Said марки Gap. На днях же стало известно, что бренд роскошного белья официально возобновляет сотрудничество с одним из своих любимых ангелов. Информация об этом появилась в Instagram компании.