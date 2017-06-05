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Victoria’s Secret (146)
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Артем Кузелев

Кэндис Свейнпол вернулась из декретного отпуска

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  • 05 Июня 201710:55
Сюжеты: Victoria’s Secret

Марка Victoria’s Secret официально объявила о возобновлении сотрудничества с южноафриканской супермоделью.

Родив сына, Кэндис Свейнпол быстро пришла в форму и готова снова вернуться в строй ангелов Victoria’s Secret. Южноафриканская супермодель уже успела появиться в этом сезоне на торжественном вечере Met Gala в Нью-Йорке, а также вместе с сыном приняла участие в кампании Mama Said марки Gap. На днях же стало известно, что бренд роскошного белья официально возобновляет сотрудничество с одним из своих любимых ангелов. Информация об этом появилась в Instagram компании.

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