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Артем Кузелев

Kering и LVMH помогут в восстановлении Нотр-Дама

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  • 18 Апреля 201915:01
Сюжеты: LVMH, Kering

Крупнейшие игроки мировой индустрии моды решили помочь властям с реконструкцией Собора Парижской Богоматери.

Первым на трагедию откликнулся глава холдинга Kering Франсуа-Анри Пино. Бизнесмен заявил, что компания готова пожертвовать на восстановление Собора Парижской Богоматери 100 млн евро. Затем коллегу поддержал глава конгломерата LVMH Бернар Арно, который пообещал пожертвовать вдвое больше – 200 млн евро.

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