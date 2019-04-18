Kering и LVMH помогут в восстановлении Нотр-Дама

Крупнейшие игроки мировой индустрии моды решили помочь властям с реконструкцией Собора Парижской Богоматери.

Первым на трагедию откликнулся глава холдинга Kering Франсуа-Анри Пино. Бизнесмен заявил, что компания готова пожертвовать на восстановление Собора Парижской Богоматери 100 млн евро. Затем коллегу поддержал глава конгломерата LVMH Бернар Арно, который пообещал пожертвовать вдвое больше – 200 млн евро.