Кержаковы определились с именем новорожденного сына

В пятницу, 14 апреля Милану Кержакову с малышом выписали из роддома. Александр и Милана Кержаковы объявили свое решение назвать сына Артемием встречавшим их брату Александра Михаилу, также футболисту; маме Миланы Наталье Тюльпановой и ее брату Владиславу, председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову и другим родным и близким друзьям семьи.

Первенец футболиста, нападающего клуба «Зенит» Александра Кержакова и его жены Миланы появился на свет 10 апреля 2017 года в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Александр присутствовал на родах, он выложил в Instagram свое фото с сыном вскоре после его появления на свет. У Александр и Миланы это первый ребенок; кроме того, пара воспитывает сына Александра Игоря и участвует в воспитании дочери Александра Дарьи от первого брака.

Незадолго до появления ребенка на свет в семье Кержаковых случилась трагедия: ушел из жизни отец Миланы, сенатор Вадим Тюльпанов. По словам дочери, он очень ждал рождения внука, участвовал в обустройстве его комнаты, обсуждении его имени.

Александр и Милана Кержаковы известны благотворительными проектами фонда «Звезды детям», который они возглавляют. Накануне рождения Артемия, 9 апреля, они открыли благотворительный забег памяти Вадима Тюльпанова, все средства от которого были направлены в помощь жертвам теракта в петербургском метро.

В марте 2017 года вышла в свет автобиография Александра Кержакова «Лучший». В ней он рассказывает о своей футбольной карьере и личной жизни.