Кейт Бланшетт в фотосессии So It Goes Magazine

Новый номер журнала о киноиндустрии вышел с красивой каверстори, главную роль в которой сыграла австралийская актриса.

1 / 10 So It Goes Magazine, 2017



















Обложку свежего номера So It Goes Magazine украсил портрет Кейт Бланшетт работы фотографа Джулии Хетта. Внутри выпуска можно найти черно-белую и очень кинематографичную фотосессию с участием актрисы. В большом интервью журналистам издания Бланшетт в частности рассказала о своих предстоящих премьерах: мелодраме «Куда ты делась, Бернадетта?», криминальном триллере «Восемь подруг мисс Оушен», фантастическом триллере «Дом с часами на стене» и семейной картине «Книга джунглей: Начало».