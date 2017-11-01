Кейт Бланшетт в фотосессии So It Goes Magazine

Новый номер журнала о киноиндустрии вышел с красивой каверстори, главную роль в которой сыграла австралийская актриса.
Обложку свежего номера So It Goes Magazine украсил портрет Кейт Бланшетт работы фотографа Джулии Хетта. Внутри выпуска можно найти черно-белую и очень кинематографичную фотосессию с участием актрисы. В большом интервью журналистам издания Бланшетт в частности рассказала о своих предстоящих премьерах: мелодраме «Куда ты делась, Бернадетта?», криминальном триллере «Восемь подруг мисс Оушен», фантастическом триллере «Дом с часами на стене» и семейной картине «Книга джунглей: Начало».
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