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Артем Кузелев

Кейт Бланшетт в фотосессии So It Goes Magazine

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  • 01 Ноября 201712:10
Сюжеты: Кейт Бланшет (Kate Blanchett)

Новый номер журнала о киноиндустрии вышел с красивой каверстори, главную роль в которой сыграла австралийская актриса.

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  • So It Goes Magazine, 2017

Обложку свежего номера So It Goes Magazine украсил портрет Кейт Бланшетт работы фотографа Джулии Хетта. Внутри выпуска можно найти черно-белую и очень кинематографичную фотосессию с участием актрисы. В большом интервью журналистам издания Бланшетт в частности рассказала о своих предстоящих премьерах: мелодраме «Куда ты делась, Бернадетта?», криминальном триллере «Восемь подруг мисс Оушен», фантастическом триллере «Дом с часами на стене» и семейной картине «Книга джунглей: Начало».

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