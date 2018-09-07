Кейт Бланшетт в роли редактора W Magazine

Актриса стала ответственной за новый – полностью женский – номер известного журнала.

Редакция журнала W Magazine представила новый номер. На пост главного редактора выпуска, полностью посвященного женщинам, была приглашена актриса Кейт Бланшетт. Среди героинь на этот раз оказались Мария Грация Кьюри, Ава Дюверней, Аньес Варда, Адриана Лима и другие известные дамы. Все съемки номера стилизовала знаменитая Кэти Гранд!