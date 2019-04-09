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Кейт Хадсон (Kate Hudson) (8)
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Артем Кузелев

Кейт Хадсон запустила вторую марку

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  • 09 Апреля 201910:25
Сюжеты: Кейт Хадсон (Kate Hudson)

Американская актриса, режиссер, сценарист и продюсер представила собственный бренд экологичной одежды.

Запустив шесть лет назад марку спортивной одежды Fabletics, Кейт Хадсон очень быстро добилась успеха в индустрии. На этой волне актриса решила создать новый бренд, получивший название HappyXNature. Как видно, Хадсон пропагандирует экологичность и уважительное отношение к природе. Марка уже выпустила дебютную коллекцию, которую продает через официальный сайт, а также в мультиберндах по всей Америке.

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