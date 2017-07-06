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Артем Кузелев

Кейт Мосс и Адвоа Абоа в рекламе Miu Miu. Осень-зима, 2017/18

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  • 06 Июля 201710:39
Сюжеты: Miu Miu, Kate Moss, Рекламные кампании

Лицами новой рекламной кампании итальянской марки стали сразу несколько известных моделей.

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  • Miu Miu. Осень-зима, 2017/18

В прошлом сезоне марку Miu Miu представляли девушки, связанные с киноиндустрией. Героинями весенне-летней коллекции стали Хлое Севиньи, Люпита Ньонго и Эль Фэннинг, однако на этот раз Миучча Прада изменила выбор. На кадрах осенне-зимней кампании можно увидеть Наоми Харрис, Мисси Рейдер, Адвоа Абоа и британскую супермодель Кейт Мосс. Стилизовала съемку знаменитая Кэти Гранд, а за ее создание отвечал фотограф Аласдер Маклеллан.

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