Кейт Мосс и Адвоа Абоа в рекламе Miu Miu. Осень-зима, 2017/18

Лицами новой рекламной кампании итальянской марки стали сразу несколько известных моделей.
В прошлом сезоне марку Miu Miu представляли девушки, связанные с киноиндустрией. Героинями весенне-летней коллекции стали Хлое Севиньи, Люпита Ньонго и Эль Фэннинг, однако на этот раз Миучча Прада изменила выбор. На кадрах осенне-зимней кампании можно увидеть Наоми Харрис, Мисси Рейдер, Адвоа Абоа и британскую супермодель Кейт Мосс. Стилизовала съемку знаменитая Кэти Гранд, а за ее создание отвечал фотограф Аласдер Маклеллан.
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