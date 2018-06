Кейт Мосс на обложке нового издания о моде

Британская супермодель стала главной героиней дебютного номера фэшн-издания More or Less.

Бывший креативный директор британского Vogue Джейми Перлман основал собственное издание о моде. Журнал More or Less будет выходить дважды в год, а также ежедневно обновляться в онлайн. Сам Перлмана сообщает, что главный акцент в новом издании будет делан на люксовых марках, кроме того, без внимания не останутся винтаж и молодые бренды.

Главной героиней дебютного номера стала Кейт Мосс. Икона моды предстала перед объективом нью-йоркского фотографа Итана Джеймса Грина в винтажных нарядах из собственной коллекции. Под обложкой можно будет найти интервью Мосс, которое взял у супермодели Херон Престон. В продаже первый номер появится в первых числах июня по цене 10 фунтов за экземпляр.