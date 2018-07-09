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Артем Кузелев

Кейт Мосс названа лицом Saint Laurent

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  • 09 Июля 201811:41
Сюжеты: Kate Moss, Yves Saint Laurent, Рекламные кампании

Главная роль в осенне-зимней кампании парижского дома моды досталась британской супермодели.

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  • Saint Laurent. Осень-зима, 2018/19

Парижский дом моды Saint Laurent опубликовал кадры из новой рекламной кампании. Если за представление ее мужской части по-прежнему отвечает Леннон Галлахер и другие молодые манекенщики, то лицом женской линии стала Кейт Мосс. Во время фотосессии британская супермодель примерила роскошное платье, усыпанное стразами и кристалами, и позировала в океанских волнах.

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