Кейт Мосс названа лицом Saint Laurent

Главная роль в осенне-зимней кампании парижского дома моды досталась британской супермодели.

1 / 5 Saint Laurent. Осень-зима, 2018/19









Парижский дом моды Saint Laurent опубликовал кадры из новой рекламной кампании. Если за представление ее мужской части по-прежнему отвечает Леннон Галлахер и другие молодые манекенщики, то лицом женской линии стала Кейт Мосс. Во время фотосессии британская супермодель примерила роскошное платье, усыпанное стразами и кристалами, и позировала в океанских волнах.