Кейт Мосс названа лицом Saint Laurent

Британская супермодель стала главной героиней новой рекламной кампании парижского дома моды.

1 / 6 Saint Laurent. Весна-лето, 2018











Супермодель Кейт Мосс, которая в последнее время редко снимается в рекламных проектах, стала главной героиней новой коллекции Saint Laurent. Теперь звезда моды представляет весенне-летнюю коллекцию дома будущего года. Запечатлел Кейт, примерившую наряды, созданные Энтони Ваккарелло, фотограф Дэвид Симс. К слову, звезде такого масштаба даже разрешили курить вовремя съемок, что попало и в сам кампейн.

Это не первый раз, когда марка Saint Laurent называет Кейт Мосс лицом своей новой коллекции. Впервые супермодель сотрудничала с парижским домом и Стефано Пилати десять лет назад, в 2008 году.