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Артем Кузелев

Кейт Мосс названа лицом Saint Laurent

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  • 11 Декабря 201712:02
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Kate Moss, Рекламные кампании

Британская супермодель стала главной героиней новой рекламной кампании парижского дома моды.

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  • Saint Laurent. Весна-лето, 2018

Супермодель Кейт Мосс, которая в последнее время редко снимается в рекламных проектах, стала главной героиней новой коллекции Saint Laurent. Теперь звезда моды представляет весенне-летнюю коллекцию дома будущего года. Запечатлел Кейт, примерившую наряды, созданные Энтони Ваккарелло, фотограф Дэвид Симс. К слову, звезде такого масштаба даже разрешили курить вовремя съемок, что попало и в сам кампейн.

Это не первый раз, когда марка Saint Laurent называет Кейт Мосс лицом своей новой коллекции. Впервые супермодель сотрудничала с парижским домом и Стефано Пилати десять лет назад, в 2008 году. 

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