Кейт Мосс придется подвинуться на пъедестале

В рейтинге самых высокооплачиваемых моделей Великобритании знаменитую Мосси обошла более юная коллега.

Как оказалось, на время прервав карьеру модели, Кара Делевинь совершенно ничего не потеряла. Вернувшись с бизнес, девушка продолжила сотрудничество с марками Chanel, Rimmel и Puma, что принесло ей большой доход. По недавним данным, 24-летняя Делевинь возглавляет рейтинги самых высокооплачиваемых британских моделей.

За прошлый год выходами на подиум и рекламными контрактами Кара смогла заработать 8 млн фунтов стерлингов. Если рассмотреть статистику более детально, то на данный момент девушка зарабатывает примерно 22 тысячи фунтов стерлингов в день. Сегодня Кара обходит по популярности Кейт Мосс, которая в прошлом году смогла заработать 5 млн фунтов.

Как сообщают аналитики, Кейт Мосс имеет выгодные контракты, однако ей не хватает влияния в социальных сетях. В это же время у Кары около 40 млн подписчиков в Instagram, что является мощным стимулом для брендов, которые хотят продвигать свои продукты для более широкой аудитории нового поколения.

Что касается других лидеров модельного бизнеса Великобритании, то Кейт Мосс находится на третьем месте, уступая второе Рози Хантингтон-Уайтли (7,6 млн фунтов). Четвертое место досталось манекенщику Дэвиду Ганди (4 млн фунтов). На пятом расположилась супермодель Наоми Кэмпбелл (3 млн фунтов). Далее в рейтингах с примерно одинаковыми доходами идут имена Джорджии Мэй Джаггер, Эди Кэмпбелл, Джордан Данн, Эрин О’Коннор и Лотти Мосс.