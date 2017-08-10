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Артем Кузелев

Кейт Мосс стала лицом марки Reserved

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  • 10 Августа 201707:23
Сюжеты: RESERVED, Kate Moss

Польский хай-стрит бренд выбрал британскую супермодель на роль лица новой коллекции.

Этой осенью польская марка уличной одежды высокого класса открывает свой первый лондонский магазин. Новое торговое пространство откроет свои двери 6 сентября на знаменитой Оксфорд-стрит. В честь этого события на роль нового лица бренда была приглашена британская супермодель Кейт Мосс. Для первого рекламного снимка Мосси позировала в черной мини-юбке и топе с логотипом Reserved. Получилось минималистично, стильно и рок-н-ролльно. За создание кампании отвечает фотограф Дэниел Джексон.

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