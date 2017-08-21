Кейт Мосс в фотосессии Harper’s Bazaar US. Сентябрь, 2017

Новый номер американской версии журнала посвящен суперзвездам моды и шоу-бизнеса, одной из которых выбрана и британская супермодель.

1 / 5 Harper’s Bazaar US. Сентябрь, 2017









За последний год Кейт Мосс стала известна не только как модель, но и в роли успешной бизнесвумен. Впрочем, открыв собственное модельное агентство, Кейт не забывает об основной карьере. В сентябрьском номере американского Harper’s Bazaar можно найти лаконичную фотосессию с участием супермодели. Снимал Мосси фотограф Николай фон Бисмарк.