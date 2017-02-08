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Артем Кузелев

Кейт Мосс в фотосессии W Magazine. Март, 2017

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  • 08 Февраля 201711:13
Сюжеты: W Magazine, Kate Moss

Британская супермодель стала главной героиней мартовского номера журнала W.

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  • W Magazine. Март, 2017

Кейт Мосс снялась в главной роли в большой фотосессии свежего номера W Magazine. Стилисты издания выбрали ностальгию по ушедшим эпохам основной темой проекта. За создание этих снимков в стилистике нуар отвечал знаменитый фотодуэт: Мерт Алас и Маркус Пигготт. Компанию Кейт во время съемки составил манекенщик Лука Исаак, заключивший контракт с недавно открывшимся модельным агентством мисс Мосс.

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