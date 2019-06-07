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Артем Кузелев

Кейт Мосс впервые снялась для дома Giorgio Armani

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  • 07 Июня 201912:07
Сюжеты: Armani, Kate Moss

Британская супермодель стала лицом осенне-зимней коллекции основной линии Джорджио Армани.

Лицом осенне-зимней коллекции Giorgio Armani стала Кейт Мосс. Это первое подобное сотрудничество британской супермодели и итальянского дома моды. За создание снимков отвечали Мерт Алас и Маркус Пигготт. О сотрудничестве с Мосс представители бренда сказали: «Кейт Мосс, впервые интерпретирующая стиль Armani с присущей ей смелостью, энергичностью и чувственностью, является женщиной необыкновенной красоты, чья индивидуальность и энергия решительно отличают ее от мимолетных увлечений».

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