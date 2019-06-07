Кейт Мосс впервые снялась для дома Giorgio Armani

Британская супермодель стала лицом осенне-зимней коллекции основной линии Джорджио Армани.

Лицом осенне-зимней коллекции Giorgio Armani стала Кейт Мосс. Это первое подобное сотрудничество британской супермодели и итальянского дома моды. За создание снимков отвечали Мерт Алас и Маркус Пигготт. О сотрудничестве с Мосс представители бренда сказали: «Кейт Мосс, впервые интерпретирующая стиль Armani с присущей ей смелостью, энергичностью и чувственностью, является женщиной необыкновенной красоты, чья индивидуальность и энергия решительно отличают ее от мимолетных увлечений».