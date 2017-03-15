kid rocks теперь доступен online!

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Также созданы специальные разделы для поиска подарков на любой праздник. Что, несомненно, порадует не только родителей, но и всех родных и друзей, ведь порой мы не можем выделить время для похода в магазин. А выбранные в kidrocks.ru подарки будут радовать маленьких проказников уже на следующий день! Оформить заказ достаточно просто, однако если возникнут вопросы, клиентская служба всегда готова проконсультировать по наличию товаров, времени доставки и ее стоимости.

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