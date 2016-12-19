Kids Fashion Awards независимая детская премия презентация

29 января 2017 состоится официальная презентация Новой Национальной Премии KIDS FASHION AWARDS 2017.
Настоящее Волшебство, Звездопад и Снежный Вальс, удивительная музыка, невероятный декор и исключительные спецэффекты!
Неповторимую атмосферу и настроение шоу программы создаст выступление участников театра-студии «Непоседы» и проекта «Голос. Дети», а также звезд российской эстрады.
Гостей ждет незабываемый театрализованный показ детских коллекций Haute Couture талантливых российских и европейских дизайнеров, непринужденно сочетающих шик, универсальные основы и современные тенденции. Роскошные праздничные наряды для мальчиков и девочек удивят своей аристократичной элегантностью.
На подиум вместе с юными дарованиями выйдут звездные модели, светские персоны и звезды шоу бизнеса.
Кульминацией вечера станет торжественное объявление Новой Национальной премии «KIDS FASHION AWARDS», которой впервые будут отмечены выдающиеся достижения в области детской моды, творчества, образования и Life Style.
Главная идея проекта – обеспечение общественного признания новым производителям детской модной индустрии и поддержка молодых участников.
Члены Жюри и Организаторы Премии – ведущие представители модной индустрии представят перечень номинаций и дату проведения Церемонии награждения Премии «KIDS FASHION AWARDS» в 2017 году.
Премия проводится при поддержке Союза Русских Байеров.
Специальными гостями мероприятия станут: звезды кино, телевидения, радио, столичного бомонда, модельного и шоу бизнеса, фотографы, бизнесмены, известные писатели, деятели культуры, музыканты и светские персоны.
Присоединяйтесь к нам, наслаждайтесь красотой, закусками и вкуснейшими десертами, побалуйте себя и вдохновитесь воздухом настоящей Любви, Красоты и Стиля!
Организаторы: I-production & Shubin Production
e-mail: kidsfashionawards@mail.ru
тел. +7 (495) 798-68-99, +7 (967) 082-22-55
Официальный сайт мероприятия http://kidsfashionawards.ru/
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