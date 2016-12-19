Kids Fashion Awards независимая детская премия презентация

29 января 2017 состоится официальная презентация Новой Национальной Премии KIDS FASHION AWARDS 2017.

Настоящее Волшебство, Звездопад и Снежный Вальс, удивительная музыка, невероятный декор и исключительные спецэффекты!

Неповторимую атмосферу и настроение шоу программы создаст выступление участников театра-студии «Непоседы» и проекта «Голос. Дети», а также звезд российской эстрады.

Гостей ждет незабываемый театрализованный показ детских коллекций Haute Couture талантливых российских и европейских дизайнеров, непринужденно сочетающих шик, универсальные основы и современные тенденции. Роскошные праздничные наряды для мальчиков и девочек удивят своей аристократичной элегантностью.

На подиум вместе с юными дарованиями выйдут звездные модели, светские персоны и звезды шоу бизнеса.

Кульминацией вечера станет торжественное объявление Новой Национальной премии «KIDS FASHION AWARDS», которой впервые будут отмечены выдающиеся достижения в области детской моды, творчества, образования и Life Style.

Главная идея проекта – обеспечение общественного признания новым производителям детской модной индустрии и поддержка молодых участников.

Члены Жюри и Организаторы Премии – ведущие представители модной индустрии представят перечень номинаций и дату проведения Церемонии награждения Премии «KIDS FASHION AWARDS» в 2017 году.

Премия проводится при поддержке Союза Русских Байеров.

Специальными гостями мероприятия станут: звезды кино, телевидения, радио, столичного бомонда, модельного и шоу бизнеса, фотографы, бизнесмены, известные писатели, деятели культуры, музыканты и светские персоны.

Присоединяйтесь к нам, наслаждайтесь красотой, закусками и вкуснейшими десертами, побалуйте себя и вдохновитесь воздухом настоящей Любви, Красоты и Стиля!

Организаторы: I-production & Shubin Production

e-mail: kidsfashionawards@mail.ru

тел. +7 (495) 798-68-99, +7 (967) 082-22-55



Официальный сайт мероприятия http://kidsfashionawards.ru/