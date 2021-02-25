KIDS FASHION WEEK дает шанс юным талантам

8 марта 2021 года в Центральном детском магазине на Лубянке пройдет весенний сезон Главной Детской недели моды KIDS FASHION WEEK.

Сегодня KIDS FASHION WEEK представляет себя не только как главный детский подиум страны, но и социально значимый и благотворительный проект.

Прививая любовь к прекрасному и раскрывая различные грани молодых талантов, он дает детям и подросткам шанс проявить себя в области моды, поверить в мечту, сделать первые шаги в карьере в сфере красоты и стиля.

Беспрецедентным событием станет открытый кастинг, который проводит KIDS FASHION WEEK 26 февраля в Центральном детском магазине,. У всех юных москвичей и гостей столицы есть шанс стать настоящей звездой подиума. Принять участие могут все дети до 16 лет, вне зависимости от степени подготовки. Главный режиссер недели моды Валерий СОРОКОВОЙ, продюсер детской недели моды KFW Елена СКЛЯРОВА, а также представители брендов выберут самых ярких, самых смелых, и именно они выйдут в показе легендарной марки одежды в мировым именем — Van Cliff Junior, наряду с профессиональными моделями, на главный детский подиум страны, в гала-показе 8 марта.

KIDS FASHION WEEK — замечательная площадка не только для детей-моделей, но и для юных дизайнеров. В Международный женский день на главном детском подиуме страны состоится презентация спецпроекта «Я дизайнер!», в рамках которого три дебютные капсульные коллекции представят создатели одежды, которым нет еще и 16.

Давайте познакомимся с ними.

Софья Терёшина, 11 лет. Сама придумывает и шьёт одежду для детей и подростков. Считает, что настоящий дизайнер должен знать все этапы производства и уметь делать все. Является самым юным дизайном многих фешн-показов. «Самый креативный дизайнер юга России-2019». Среди наград: победа на «Конкурсе молодых дизайнеров Уфа-2020» — 1 место, «Премия В.М. Зайцева-2020». Мечтает открыть свой модный дом.

Даниил Ермаков, 13 лет. E S T C O family — модный дом, цель которого — перевернуть твою фантазию в плане одежды. «Мы не команда, мы даже не коллеги, мы сплочённая семья, которая становится все больше и трудиться во благо творчества», — говорит он о своей марке.

Fetter & Stavier — это два юных дизайнера. Молодые, эксцентричные и амбициозные, они создают одежду, в которой не стыдно показаться на выставке, а после отправиться в Скейт парк и даже покорять Голливуд. Разнообразные цветовые гаммы подчеркнут женственность и нежность, при этом оставив нотки шарма и очарования. Это разнообразные худи, и платья спортивной стилистики с эксцентричными джогерами и уникальным дизайном.

«Среди детей, которые пришли заниматься к нам в Центр „ГРАНИ“ в качестве моделей, оказались и те, кто уже сейчас проявил себя и как дизайнер, — рассказывает продюсер KIDS FASHION WEEK и руководитель Центра „ГРАНИ“ Елена СКЛЯРОВА. - Они уже создали свои коллекции, которые мы непременно увидим 8 марта».