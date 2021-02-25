KIDS FASHION WEEK: весна-2021

Главная Детская неделя моды KIDS FASHION WEEK состоится в Москве 8 марта 2021 года. Международный женский день станет главной темой этого грандиозного праздника для всей семьи, который развернется на главном детском подиуме страны.

Место проведения - главный атриум Центрального детского магазина на Лубянке, где каждый показ смогут увидеть до 10 000 зрителей одновременно даже с высоты 6 этажа. Именно здесь пройдут детские показы и дефиле в формате family look.

Организаторы - Центральный детский магазин и Продюсерский центр «ГРАНИ».

KIDS FASHION WEEK – единственная неделя моды, представляющая в своих показах коллекции от детских брендов премиум-класса.

Среди участников весеннего сезона:

1. Klimkova_kids

2. Button Blue

3. Stilnyashka

4. Original Marines

5. Primigi

6. Choupette

7. Evika kids

8. Miss Mira

9. Marco Moretti

10. Van Cliff

11. Показ школы Diamond Kids

12. Borelli

На каждое fashion-шоу в Москву приезжают сотни юных моделей, представляющие модельные школы из самых разных регионов России и даже стран СНГ. Это более 30 городов! Чувашия и Кабардино-Балкария, Волгоград и Минеральные Воды, Татарстан и Белоруссия, Самара и Москва – география участников обширна.

Специальные события Главной детской недели моды:

1. KIDS FASHION WEEK – замечательная площадка не только для детей-моделей, но и для юных дизайнеров. На главном детском подиуме страны состоится презентация спецпроекта «Я дизайнер!», в рамках которого три дебютные капсульные коллекции представят создатели одежды, которым нет еще и 16. Это Софья Терёшина (11 лет), Даниил Ермаков (13 лет), Fetter & Stavier).

2. Показ от легендарной марки Van Cliff. Главная Детская неделя моды KIDS FASHION WEEK запустила сенсационную акцию! Она объявила открытый кастинг для талантливых детей. У всех юных москвичей и гостей столицы есть шанс стать настоящей звездой подиума и 8 марта выйти на сцену именно в показе Van Cliff, наряду с профессиональными моделями. Кастинг состоится 26 февраля. Подробности – на сайте Продюсерского центра «ГРАНИ». Подобного открытого кастинга не проводила еще ни одна неделя моды!

3. Мужской показ BORELLI, представляемый Школой моделей Продюсерского центра «ГРАНИ».

4. Главная детская неделя моды KIDS FASHION WEEK - масштабное профессиональное шоу. Яркие дефиле дополнит концертная программа, в которой выступят известнейшие детские коллективы страны: «Непоседы», «Домисолька», «Республика KIDS», «МУХА music», Театр «Балет Москва», Таисия Скоморохова, Василиса Суюнова, София Хоменко и др.

Ведущий – шоумен и музыкант Кирилл Скрипник.

Специальный гость - музыкант и видеоблогер, звезда «Тик-Тока Хабиб.

Его клип на популярный хит «Ягода-Малинка» набрал в интернете более 60 миллионов просмотров, на него снято и выложено в Сеть уже более полутора миллиона кавер-версий. В 2018 году став одним из самых ярких финалистов шоу «Песни» на ТНТ , Хабиб покорил не только миллионы телезрителей , но и завоевал доверие продюсера Максима Фадеева, который пригласил Хабиба стать частью музыкального лейбла MALFA.

Каждый сезон Главной детской недели моды от продюсерского центра «ГРАНИ» – это грандиозный праздник моды и красоты! Это ведущие детские бренды, мастер-классы, музыка и танцы. Это вспышки фотокамер, интервью, встречи с экспертами моды! Это модные тренды и смелые дизайнерские решения! Это яркие, незабываемые эмоции, креатив и творчество!

Продюсер KIDS FASHION WEEK – Елена СКЛЯРОВА

Главный режиссер – Валерий СОРОКОВОЙ

PR-сопровождение – Владимир ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (Maestro Agency PR)

Партнеры мероприятия:

Van Cliff Junior, Mary Kay, «ЭКСМО», «Союзмультфильм», Yamaguchi, «География добра»

Информационная поддержка:

«Теленеделя», CelebrityTV, ИА Intermedia, Fashion Style, Fashion&LifeStyle, Smooth Radio, «Модный дом», «Академия моды», Intermoda.ru, «Оптический magazine», Modern Megapolis Guide, Мода 24/7, Melon Rich, AntArt PR и др.