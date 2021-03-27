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Артем Кузелев

Ким Джонс и марка Nike выпустили капсульную коллекцию

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  • 27 Марта 202120:53
Сюжеты: Nike

Дизайнер Ким Джонс и компания Nike объединились для создания капсульной коллекции, посвященной любимой модели кроссовок модельера Nike Air Max 95.

Сосредоточив внимание на Air Max, как источнике вдохновения и эстетической подсказке, дизайнер создал дизайн специальной серии, основанной на современных технологиях модной индустрии. Кроссовки выполнены в ярких оранжевых, желтых и красных тонах, подчеркнутых современным, полупрозрачным, эластичным материалом Nexkin.

Связанная с обновленными кроссовками коллекция одежды отражает давний интерес Джонса к привлекательности Air Max. Дизайнер заявил в пресс-релизе, что со смелыми и дерзкими надписями в сочетании с нейтральными и неоновыми цветами одежда «имеет чрезмерно масштабный логотип, чтобы создать что-то такое же энергичное, как и сама обувь».

Напомним, Ким Джонс работает с Nike с 2016 года и реализовал для марки ряд оригинальных проектов.

 
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