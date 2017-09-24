Ким Джонс перейдет в Versace?

Главной интригой прошедшей недели стало возможное увольнение Кима Джонса из Louis Vuitton и его назначение в итальянский дом.

Первыми якобы инсайдерскую информацию опубликовало издание WWD, чьему авторитету можно доверять. По слухам, которые рассказали журналисты, креативный директор мужской линии Louis Vuitton может быть назначен на пост главного дизайнера Versace. Источник издания утверждает, что Ким Джонс уже обсуждал щедрое предложение итальянского дома с Донателлой Версаче, однако не пришел к конкретному решению.

Ситуация осложнена еще и долгосрочным контрактом, связывающим Джонса с парижской маркой: в этом году отношения дизайнера и Louis Vuitton были еще раз продлены. Представители Versace и Louis Vuitton пока чтовоздерживаются от официальных комментариев, как и сам Ким, отказавшийся отвечать на этот вопрос журналистам.