Ким Джонс покидает дом Louis Vuitton

Креативный директор мужской линии парижского дома моды покинет свой пост на днях, сразу после осенне-зимнего шоу.

Об расставании Кима Джонса и французской марки Louis Vuitton сообщил сайт WWD. По информации издания, креативный директор мужской линии покинет модный дом 18 января, сразу после осенне-зимнего шоу на Неделе мужской моды в Париже. Подводя итог семилетнего сотрудничества, генеральный директор Louis Vuitton Майкл Берк подчеркнул: «Все, кому посчастливилось работать с Кимом, желают ему продолжить успех в следующем деле».

По слухам, Джонс собирается попробовать себя на месте креативного директора Versace, однако информация пока что не получила подтверждения. Кто станет новым дизайнером мужских коллекций Louis Vuitton, тоже пока что не сообщается.