Ким Джонс стал приглашенным редактором Harper’s Bazaar Homme

В качестве гостей номера Ким выбрал Трэвиса Скотта, Малуму, Джея Бальвина и Орвилла Пека.

Впервые за последние 50 лет редакция мужской версии легендарного журнала представила печатный выпуск. Приглашенным редактором такого неожиданного возвращения решили сделать креативного директора мужской линейки Dior. Для Harper’s Bazaar Homme Ким Джонс придумал пять обложек, на одной из которой появился и сам. Говоря об источнике своего вдохновения, т. е. Творчестве знаменитого фэшн-иллюстратора Антонио Лопеса, Джонс сказал: «Он мой герой, я бы очень хотел встретиться с ним. Я думал о Нью-Йорке его эпохи, о самых разных людях, которых Антонио фотографировал и рисовал в 1970-1980-е годы, о вибрациях, энергии, свободе, и хотел передать частичку этого на своих обложках, выразить через современную моду».