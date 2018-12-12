Ким Джонс удостоен премии Британского Совета моды

Креативный директор мужской линии Dior Homme получил заветную премию The British Fashion Awards в номинации «Пионер индустрии».

На торжественной церемонии вручения наград The British Fashion Awards 2018 в лондонском Альберт-Холле креативный директор Dior Homme был отмечен как пионер индустрии. Ким Джонс получил награду Trailblazer Award от Британского совета моды и стал первым ее обладателем в истории. Главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул подчеркнул в своей речи: «Ким – настоящий первопроходец. Я рад наблюдать за тем, как он продвинулся от основания собственного бренда в Лондоне эпохи нулевых до превращения в глобального модного авторитета современности. Мне нравится в Киме, что он никогда не оглядывается назад и не почивает на лаврах. Он многое привнес в индустрию и из пионера уличной моды превратился в одного из самых стильных международных дизайнеров».