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Артем Кузелев

Ким Джонс возглавил линию Dior Homme

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  • 21 Марта 201811:55
Сюжеты: Dior

Через два месяца после расставания с домом Louis Vuitton британский дизайнер занял пост Криса Ван Аша в мужской линейке Dior.

Спустя одиннадцать лет Крис Ван Аш покинул место креативного директора Dior Homme. Точно неизвестно, куда дизайнер отправится дальше, но в ближайшее время тайна будет раскрыта. Пока что мы знаем лишь, что Ван Аш продолжит работу в группе LVMH.

Место дизайнера не долго оставалось вакантным: новым главой мужской линии парижского дома моды стал Ким Джонс, который два месяца назад покинул марку Louis Vuitton. «Для меня большая честь присоединиться к дому Dior, символу превосходной элегантности, – прокомментировал Джонс назначение. – Я намерен создать современный и инновационный мужской силуэт, основанный на уникальном наследии дома». Свою дебютную коллекцию новый креативный директор представит уже в июне.

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