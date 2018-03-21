Ким Джонс возглавил линию Dior Homme

Через два месяца после расставания с домом Louis Vuitton британский дизайнер занял пост Криса Ван Аша в мужской линейке Dior.

Спустя одиннадцать лет Крис Ван Аш покинул место креативного директора Dior Homme. Точно неизвестно, куда дизайнер отправится дальше, но в ближайшее время тайна будет раскрыта. Пока что мы знаем лишь, что Ван Аш продолжит работу в группе LVMH.

Место дизайнера не долго оставалось вакантным: новым главой мужской линии парижского дома моды стал Ким Джонс, который два месяца назад покинул марку Louis Vuitton. «Для меня большая честь присоединиться к дому Dior, символу превосходной элегантности, – прокомментировал Джонс назначение. – Я намерен создать современный и инновационный мужской силуэт, основанный на уникальном наследии дома». Свою дебютную коллекцию новый креативный директор представит уже в июне.