Ким Джонс займется женской линией дома Fendi

Креативный директор мужской линии Dior присоединится к итальянской марке в качестве дизайнера женских коллекций.
Ким Джонс, возглавляющий Dior Homme, будет работать в сотрудничестве с Сильвией Вентурини Фенди. В итальянском доме Fendi он будет занимать должность арт-директора женской линии и будет работать над кутюрными и сезонными коллекциями. Кроме того, дизайнер займется женскими меховыми коллекциями. При этом сообщается, что свой пост в парижском доме Джонс не оставит.
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