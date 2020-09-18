Ким Джонс займется женской линией дома Fendi

Креативный директор мужской линии Dior присоединится к итальянской марке в качестве дизайнера женских коллекций.

Ким Джонс, возглавляющий Dior Homme, будет работать в сотрудничестве с Сильвией Вентурини Фенди. В итальянском доме Fendi он будет занимать должность арт-директора женской линии и будет работать над кутюрными и сезонными коллекциями. Кроме того, дизайнер займется женскими меховыми коллекциями. При этом сообщается, что свой пост в парижском доме Джонс не оставит.