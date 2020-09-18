Вход
ADV



Интересно
Fendi (127)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Ким Джонс займется женской линией дома Fendi

  • 116
  • 0
  • 18 Сентября 202015:51
Сюжеты: Fendi

Креативный директор мужской линии Dior присоединится к итальянской марке в качестве дизайнера женских коллекций.

Ким Джонс, возглавляющий Dior Homme, будет работать в сотрудничестве с Сильвией Вентурини Фенди. В итальянском доме Fendi он будет занимать должность арт-директора женской линии и будет работать над кутюрными и сезонными коллекциями. Кроме того, дизайнер займется женскими меховыми коллекциями. При этом сообщается, что свой пост в парижском доме Джонс не оставит.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru